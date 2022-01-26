Мрію цього літа відпочити від новин про ковід: забавні анекдоти на ранок
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
Пропоную зобов’язати соціальні мережі блокувати безграмотні повідомлення. Ось це буде реальна народна освіта!
— Якщо тебе ображають, принижують, бий кривдника по морді лопатою!
- Ну, тату! Я ж дівчинка!
- Можеш узяти рожеву!
Запропонувала інтернет-знайомому писати один одному романтичні листи. Як за старих часів — паперові, у конвертах. Він довго мовчав, а потім запитав:
— Наташо, зізнайся чесно: ти у в’язниці?
Якщо не знаєте, що купити дівчині, скажіть їй, ніби вже купили подарунок і запропонуйте повідгадувати. Вона перерахує те, що хоче.
— І ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати розмір вашої зарплатні.
— Та я, власне, і не збирався ганьбитися.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про навчання, вам сюди.