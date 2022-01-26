Мрію цього літа відпочити від новин про ковід: забавні анекдоти на ранок

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

Пропоную зобов’язати соціальні мережі блокувати безграмотні повідомлення. Ось це буде реальна народна освіта!

— Якщо тебе ображають, принижують, бий кривдника по морді лопатою! - Ну, тату! Я ж дівчинка! - Можеш узяти рожеву!

Запропонувала інтернет-знайомому писати один одному романтичні листи. Як за старих часів — паперові, у конвертах. Він довго мовчав, а потім запитав: — Наташо, зізнайся чесно: ти у в’язниці?

Якщо не знаєте, що купити дівчині, скажіть їй, ніби вже купили подарунок і запропонуйте повідгадувати. Вона перерахує те, що хоче.

— І ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати розмір вашої зарплатні. — Та я, власне, і не збирався ганьбитися.

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