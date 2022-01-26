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Світом правлять хрін та жаба. Перший все знає, друга душить! Смішні жарти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Світом правлять хрін та жаба. Перший все знає, друга душить! Смішні жарти для гарного настрою Новина оновлена 26 січня 2022, 11:34

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Сьогодні у нашому жіночому колективі обговорювали, хто чим годує чоловіків. Одна співробітниця з гордістю сказала: "Та що самі їмо, те й йому даємо!"

— Професоре, а що таке дитинство?

— Дитинство, юначе, це коли твій кіт старший за тебе.

Якщо дівчина дала вам ще один шанс, не пропускайте його — розлучайтеся!

Логіка вчителів:

- Кому не зрозуміло?

- Мені...

- Треба було слухати!

Чому коли пишуть "гідна заробітна плата", не уточнюють, що заробітна плата, гідна сліз, глузувань та співчуття.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.

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