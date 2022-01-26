Світом правлять хрін та жаба. Перший все знає, друга душить! Смішні жарти для гарного настрою

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Сьогодні у нашому жіночому колективі обговорювали, хто чим годує чоловіків. Одна співробітниця з гордістю сказала: "Та що самі їмо, те й йому даємо!"

— Професоре, а що таке дитинство? — Дитинство, юначе, це коли твій кіт старший за тебе.

Якщо дівчина дала вам ще один шанс, не пропускайте його — розлучайтеся!

Логіка вчителів: - Кому не зрозуміло? - Мені... - Треба було слухати!

Чому коли пишуть "гідна заробітна плата", не уточнюють, що заробітна плата, гідна сліз, глузувань та співчуття.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про братів наших менших, вам сюди.