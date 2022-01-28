Жодний секс не зрівняється з почуттям, коли надягаєш носочки з батареї: вечірні жарти, які посміхнуть
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!
- Інші діти дражнять мене через моє ім’я. А мене лише назвали на честь прадіда.
- І як же?
- Прадід.
- Хлопець приходить до жіночого гуртожитку. Вахтерка його питає:
- Ви до кого?
- А ви б до кого порадили?
- Тату, а про що ти мрієш?
- Мої мрії, синку, зруйнувалися багато років тому.
- Давно?
- А скільки тобі зараз?
Чоловік прийшов до дитсадка забирати сина, став одягати хлопчика і тут підходить вихователька:
- Це не ваша дитина!
- І ви туди ж... Соромно плітки розносити.
- Тобі батьки скільки грошей давали на кишенькові витрати?
- Мені просто дозволяли жити в будинку.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.