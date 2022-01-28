Жодний секс не зрівняється з почуттям, коли надягаєш носочки з батареї: вечірні жарти, які посміхнуть

Ця порція веселих анекдотів підніме вам настрій на цілий вечір

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

- Інші діти дражнять мене через моє ім’я. А мене лише назвали на честь прадіда. - І як же? - Прадід.

- Хлопець приходить до жіночого гуртожитку. Вахтерка його питає: - Ви до кого? - А ви б до кого порадили?

- Тату, а про що ти мрієш? - Мої мрії, синку, зруйнувалися багато років тому. - Давно? - А скільки тобі зараз?

Чоловік прийшов до дитсадка забирати сина, став одягати хлопчика і тут підходить вихователька: - Це не ваша дитина! - І ви туди ж... Соромно плітки розносити.

- Тобі батьки скільки грошей давали на кишенькові витрати? - Мені просто дозволяли жити в будинку.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.