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Жодний секс не зрівняється з почуттям, коли надягаєш носочки з батареї: вечірні жарти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Жодний секс не зрівняється з почуттям, коли надягаєш носочки з батареї: вечірні жарти, які посміхнуть Новина оновлена 28 січня 2022, 17:06

Ця порція веселих анекдотів підніме вам настрій на цілий вечір

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

- Інші діти дражнять мене через моє ім’я. А мене лише назвали на честь прадіда.

- І як же?

- Прадід.

- Хлопець приходить до жіночого гуртожитку. Вахтерка його питає:

- Ви до кого?

- А ви б до кого порадили?

- Тату, а про що ти мрієш?

- Мої мрії, синку, зруйнувалися багато років тому.

- Давно?

- А скільки тобі зараз?

Чоловік прийшов до дитсадка забирати сина, став одягати хлопчика і тут підходить вихователька:

- Це не ваша дитина!

- І ви туди ж... Соромно плітки розносити.

- Тобі батьки скільки грошей давали на кишенькові витрати?

- Мені просто дозволяли жити в будинку.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти