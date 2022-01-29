Бабусі, які погано поводитимуться цієї зими, отримають онуків на все літо: анекдоти на ранок

Позитивні ранкові жарти, які вас неодмінно розсмішать

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього свіжого січневого ранку. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

- Алло, це психіатрична лікарня? - Так. - У мене викрали машину, допоможіть знайти злодія. - Це не до нас, дзвоніть у поліцію. - Розумієте, викрали Запорожець 86 року випуску.

- Дорога, ось чому ви, жінки, сприймаєте все перекручено? - Любий, це ти зараз мене що, тупою назвав?

Науковий диспут на кафедрі мікробіології: - Та що ви знаєте про плісняву, колега?! - Я холостяк, що живе сам. Я знаю про плісняву все!

Оголошення на цвинтарі: - Рвати квіти дозволяється лише на своїх могилах.

Попросити у курця на вулиці цигарку — це нормально, а якщо хтось шоколад їсть, і ти попросиш шматочок — дивляться, як на психа.

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