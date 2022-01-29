Бабусі, які погано поводитимуться цієї зими, отримають онуків на все літо: анекдоти на ранок
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього свіжого січневого ранку. "Телеграф" підготував нову порцію веселих жартів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
- Алло, це психіатрична лікарня?
- Так.
- У мене викрали машину, допоможіть знайти злодія.
- Це не до нас, дзвоніть у поліцію.
- Розумієте, викрали Запорожець 86 року випуску.
- Дорога, ось чому ви, жінки, сприймаєте все перекручено?
- Любий, це ти зараз мене що, тупою назвав?
Науковий диспут на кафедрі мікробіології:
- Та що ви знаєте про плісняву, колега?!
- Я холостяк, що живе сам. Я знаю про плісняву все!
Оголошення на цвинтарі:
- Рвати квіти дозволяється лише на своїх могилах.
Попросити у курця на вулиці цигарку — це нормально, а якщо хтось шоколад їсть, і ти попросиш шматочок — дивляться, як на психа.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.