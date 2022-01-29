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Розбавте цей вечір яскравими фарбами: анекдоти, від яких ви будете сміятися

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Розбавте цей вечір яскравими фарбами: анекдоти, від яких ви будете сміятися Новина оновлена 29 січня 2022, 17:21

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на весь вечір

Позитивна добірка анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом із нами!

Думаю, що навіть якщо коли-небудь я житиму у величезному особняку, де в мене буде мегагардеробна на три поверхи, у мене все одно поруч з ліжком стоятиме стілець, на який я щодня звалюватиму весь одяг.

Коли порося вкрали – так ніхто не бачив і не чув, а як привів сусідку додому – все село бачило…

Раніше, плануючи щось на кілька днів уперед, уявляв розворот шкільного щоденника. Шість днів по вісім рядків.

Тепер – пластмасову касету для таблеток на тиждень. Сім відділів по три комірки. Ранок, день, вечір.

- Вибачте, що так пізно дзвоню…

- А ви не пізно, ви взагалі дарма.

- Мені накраситись нема чим, піду на вулицю як є!

- А ти одягнись. Одяг теж красить людину.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти