Розбавте цей вечір яскравими фарбами: анекдоти, від яких ви будете сміятися
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Позитивна добірка анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом із нами!
Думаю, що навіть якщо коли-небудь я житиму у величезному особняку, де в мене буде мегагардеробна на три поверхи, у мене все одно поруч з ліжком стоятиме стілець, на який я щодня звалюватиму весь одяг.
Коли порося вкрали – так ніхто не бачив і не чув, а як привів сусідку додому – все село бачило…
Раніше, плануючи щось на кілька днів уперед, уявляв розворот шкільного щоденника. Шість днів по вісім рядків.
Тепер – пластмасову касету для таблеток на тиждень. Сім відділів по три комірки. Ранок, день, вечір.
- Вибачте, що так пізно дзвоню…
- А ви не пізно, ви взагалі дарма.
- Мені накраситись нема чим, піду на вулицю як є!
- А ти одягнись. Одяг теж красить людину.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.