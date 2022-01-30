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Порція "негрустіна" замість сніданку: весела добірка анекдотів на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Порція "негрустіна" замість сніданку: весела добірка анекдотів на ранок

Свіжа порція кумедних жартів, після прочитання яких ви будете посміхатися весь день

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Після того як я підмовив продавців із сусідніх яток і магазину продавати дружині алкоголь лише після пред’явлення паспорта, вона стала із задоволенням ходити мені за пивом.

Один мій великий страх — що холодильник буде кожні пів години відчиняти двері в мою кімнату, дивитися пару хвилин і мовчки йти.

Гороскоп на сьогодні. У оптимістів буде все погано, але вони не помітять. У песимістів буде все гаразд, але їм знову не сподобається.

- Ти висипаєшся ночами?

- Куди висипаюся?

- Зрозуміло.

Померла добра людина, місцевий алкоголік Петро… Його друзі зібралися провести друга в останню путь, стоять біля труни:

- А непоганий має вигляд Петюня!

- Так чого, три дні вже не п’є!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про холостяків, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти