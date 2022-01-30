Порція "негрустіна" замість сніданку: весела добірка анекдотів на ранок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 686
Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
Після того як я підмовив продавців із сусідніх яток і магазину продавати дружині алкоголь лише після пред’явлення паспорта, вона стала із задоволенням ходити мені за пивом.
Один мій великий страх — що холодильник буде кожні пів години відчиняти двері в мою кімнату, дивитися пару хвилин і мовчки йти.
Гороскоп на сьогодні. У оптимістів буде все погано, але вони не помітять. У песимістів буде все гаразд, але їм знову не сподобається.
- Ти висипаєшся ночами?
- Куди висипаюся?
- Зрозуміло.
Померла добра людина, місцевий алкоголік Петро… Його друзі зібралися провести друга в останню путь, стоять біля труни:
- А непоганий має вигляд Петюня!
- Так чого, три дні вже не п’є!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про холостяків, вам сюди.