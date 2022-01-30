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Незручно — це коли сусідські діти на тебе схожі: гуморні жарти для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Незручно — це коли сусідські діти на тебе схожі: гуморні жарти для гарного настрою

Нова порція безмежного гумору спеціально для наших читачів

Неділя – це день, коли можна зі спокійною душею обіцяти кинути погані звички із завтрашнього понеділка. Щоб цей ентузіазм нікуди не зник, радимо підняти собі настрій з нашими новими анекдотами та жартами, які змусять сміятися до сліз.

В одному місті хотіли зайнятися відновлюваною енергетикою, але потім від цих планів відмовилися тому, що, наприклад, зовсім не зрозуміло, як можна вкрасти паливо для вітряних електростанцій.

- Скажіть, це правда, що мені випала така честь — мене оперуватиме сам професор?

- Так, кілька разів на рік він бере в руки скальпель, щоб перевірити, чи пам’ятає він ще хоч щось.

- Дорога, якщо ми привчимо доньку мити посуд, прибирати квартиру і пояснимо, що їй ніхто в цьому житті нічого не повинен, то комусь дістанеться дуже хороша дружина.

- Коханий, навіщо нам щось робити для людини, яку ми зовсім не знаємо?

- Маш, ти що, вагітна знову?

- Так.

- Від кого?

- Та колишній чоловік приходив вибачатися, що покинув мене одну з двома дітьми.

- Хворий, приготуйтеся, зараз буде трохи неприємно. Готові?

- Так.

- З вас п’ять тисяч.

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стосунки з родичами обов’язково подарують вам гарний настрій.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти