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Ніщо так не розхитує нервову систему у понеділок, як усі: жарти, що заряджають позитивом на весь день

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ніщо так не розхитує нервову систему у понеділок, як усі: жарти, що заряджають позитивом на весь день

Чергова порція найсмішніших анекдотів для гарного настрою

Понеділок — день важкий, але не для нас. "Телеграф" бажає своїм читачам лише чудового настрою, який триматиме в тонусі цілий тиждень! Анекдоти, які не залишать місця смутку у цей день.

Я не кажу, що ти жирна, просто якби сіренький вовчок прийшов до тебе кусати за бочок, він би собі пащу розірвав.

Купив собі великий монітор, щоб усі хто приходить у гості казали: "Ого, який він у тебе величезний!". І сусіди це чули.

- Дівчино, це ви вчора танцювали на столі у спідній білизні?

- Я? В спідній білизні? Та ви рано пішли!

- Я наполовину вампір.

- В сенсі?

- П’ю…

Я здогадувався, що на побаченнях із дівчатами іноді поводжуся нудно.

Але коли вона раптом замовкла, дістала ручку і почала вирішувати судоку, я зрозумів, що сьогодні побив усі рекорди...

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то безсмертні анекдоти про Вовчика обов’язково подарують вам гарний настрій.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти