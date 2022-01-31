Ніщо так не розхитує нервову систему у понеділок, як усі: жарти, що заряджають позитивом на весь день

Понеділок — день важкий, але не для нас. "Телеграф" бажає своїм читачам лише чудового настрою, який триматиме в тонусі цілий тиждень! Анекдоти, які не залишать місця смутку у цей день.

Я не кажу, що ти жирна, просто якби сіренький вовчок прийшов до тебе кусати за бочок, він би собі пащу розірвав.

Купив собі великий монітор, щоб усі хто приходить у гості казали: "Ого, який він у тебе величезний!". І сусіди це чули.

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- Дівчино, це ви вчора танцювали на столі у спідній білизні? - Я? В спідній білизні? Та ви рано пішли!

- Я наполовину вампір. - В сенсі? - П’ю…

Я здогадувався, що на побаченнях із дівчатами іноді поводжуся нудно. Але коли вона раптом замовкла, дістала ручку і почала вирішувати судоку, я зрозумів, що сьогодні побив усі рекорди...

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то безсмертні анекдоти про Вовчика обов’язково подарують вам гарний настрій.