Якщо хочеш знайти родичів, що втратилися колись, купи будинок біля моря: веселі анекдоти
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Щоб ви не сумували цього холодного зимового дня, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Археологи на розкопках знайшли знаряддя праці 10 століття. Вже в 10 столітті люди закопували знаряддя праці, щоб не працювати.
Гороскоп на завтра. У оптимістів буде все погано, але вони не помітять. У песимістів буде все гаразд, але їм знову не сподобається.
— Синку, поки що наша мама у відрядженні ми маємо самі собі готувати.
- Добре тато, але я не вмію.
— Отже, спочатку вчимося готувати фрикадельки… беремо пельмешку і очищаємо її від шкірки…
Лікарня. Хірург підколює патологоанатома:
— Ви — єдиний лікар, котрий жодного разу не зробив своїм пацієнтам краще.
Патологоанатом парує:
— Я — єдиний лікар у лікарні, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам гірше.
Сидів удома, було сумно. Прийшов друг і сказав:
— Не сумую, зараз "спою".
І ж споїв, сволота!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочку, вам сюди.