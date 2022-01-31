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Якщо хочеш знайти родичів, що втратилися колись, купи будинок біля моря: веселі анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо хочеш знайти родичів, що втратилися колись, купи будинок біля моря: веселі анекдоти Новина оновлена 31 січня 2022, 12:02

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Щоб ви не сумували цього холодного зимового дня, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Археологи на розкопках знайшли знаряддя праці 10 століття. Вже в 10 столітті люди закопували знаряддя праці, щоб не працювати.

Гороскоп на завтра. У оптимістів буде все погано, але вони не помітять. У песимістів буде все гаразд, але їм знову не сподобається.

— Синку, поки що наша мама у відрядженні ми маємо самі собі готувати.

- Добре тато, але я не вмію.

— Отже, спочатку вчимося готувати фрикадельки… беремо пельмешку і очищаємо її від шкірки…

Лікарня. Хірург підколює патологоанатома:

— Ви — єдиний лікар, котрий жодного разу не зробив своїм пацієнтам краще.

Патологоанатом парує:

— Я — єдиний лікар у лікарні, який жодного разу не зробив своїм пацієнтам гірше.

Сидів удома, було сумно. Прийшов друг і сказав:

— Не сумую, зараз "спою".

І ж споїв, сволота!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочку, вам сюди.

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