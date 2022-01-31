Сторож складу біжутерії живе дуже бідно, але дуже красиво: найкращі анекдоти

Смішні жарти для гарного настрою цього вечора

Прощаємось із січнем на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.

Цього літа найпопулярніша косметична операція — відновлення форми вушних раковин відстовбурчених від постійного носіння маски.

- Як роблять чорну ікру? - У кільки виколюють очі. - А як роблять червону ікру? - Кільку доводять до істерики та виколюють очі.

Знайомі та друзі почали одружуватися. Перестав спілкуватися з ними, а то раптом це заразно.

- Змилуйтесь, прошу вас! У мене дружина та п’ятеро дітей… - Я все розумію, братан, але ми змушені тебе відпустити разом із рештою заручників.

У кімнату вбігає бліда покоївка: - Мадам! Ваш чоловік лежить без дихання посеред вітальні, в руці у нього якийсь папірець, а поруч згорток. - Нарешті прибула замовлена мною шуба!

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стоматологів обов’язково подарують вам гарний настрій.