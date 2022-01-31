Сторож складу біжутерії живе дуже бідно, але дуже красиво: найкращі анекдоти
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Прощаємось із січнем на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.
Цього літа найпопулярніша косметична операція — відновлення форми вушних раковин відстовбурчених від постійного носіння маски.
- Як роблять чорну ікру?
- У кільки виколюють очі.
- А як роблять червону ікру?
- Кільку доводять до істерики та виколюють очі.
Знайомі та друзі почали одружуватися. Перестав спілкуватися з ними, а то раптом це заразно.
- Змилуйтесь, прошу вас! У мене дружина та п’ятеро дітей…
- Я все розумію, братан, але ми змушені тебе відпустити разом із рештою заручників.
У кімнату вбігає бліда покоївка:
- Мадам! Ваш чоловік лежить без дихання посеред вітальні, в руці у нього якийсь папірець, а поруч згорток.
- Нарешті прибула замовлена мною шуба!
Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стоматологів обов’язково подарують вам гарний настрій.