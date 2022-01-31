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Сторож складу біжутерії живе дуже бідно, але дуже красиво: найкращі анекдоти

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сторож складу біжутерії живе дуже бідно, але дуже красиво: найкращі анекдоти Новина оновлена 31 січня 2022, 18:24

Смішні жарти для гарного настрою цього вечора

Прощаємось із січнем на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.

Цього літа найпопулярніша косметична операція — відновлення форми вушних раковин відстовбурчених від постійного носіння маски.

- Як роблять чорну ікру?

- У кільки виколюють очі.

- А як роблять червону ікру?

- Кільку доводять до істерики та виколюють очі.

Знайомі та друзі почали одружуватися. Перестав спілкуватися з ними, а то раптом це заразно.

- Змилуйтесь, прошу вас! У мене дружина та п’ятеро дітей…

- Я все розумію, братан, але ми змушені тебе відпустити разом із рештою заручників.

У кімнату вбігає бліда покоївка:

- Мадам! Ваш чоловік лежить без дихання посеред вітальні, в руці у нього якийсь папірець, а поруч згорток.

- Нарешті прибула замовлена мною шуба!

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стоматологів обов’язково подарують вам гарний настрій.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти