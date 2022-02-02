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Не прогулюй роботу – начальство може помітити, що без тебе краще: позитивні жарти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не прогулюй роботу – начальство може помітити, що без тебе краще: позитивні жарти на вечір Новина оновлена 02 лютого 2022, 18:06

Смішна добірка нових жартів для вашої посмішки

Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки цього вечора. Нова вибірка кумедних жартів від "Телеграфа".

Хто після розставання більше не моніторить колишніх і не стежить за їхніми життями, той навіть крутіший за героїв бойовиків, які не обертаються на вибух.

Якби на виборах голосували за те, кого з депутатів породити, то явка виборців була б 100%.

Чому нове століття починається з 2001 року, а не з 2000?

Тому що новий ящик починається з двадцять першої пляшки, а на двадцятій закінчується попередній!

Я ніяк не можу зрозуміти, яким чином, наші шляховики примудряються так ювелірно відтворити всі ями та колдобини на дорозі, лише через три місяці після ремонту.

Всі дивуються чому алкоголіки не хворіють і живуть до 100 років, але ніхто не звертає уваги, що вони роблять, щоб пережити похмілля. І мінералки поп’ють, і супчика поїдять, і вітамінок вип’ють. Я вже мовчу про велику кількість питва. Алкоголізм – новий ЗОЖ.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

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