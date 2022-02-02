Не прогулюй роботу – начальство може помітити, що без тебе краще: позитивні жарти на вечір

Всі дивуються чому алкоголіки не хворіють і живуть до 100 років, але ніхто не звертає уваги, що вони роблять, щоб пережити похмілля. І мінералки поп’ють, і супчика поїдять, і вітамінок вип’ють. Я вже мовчу про велику кількість питва. Алкоголізм – новий ЗОЖ.