Не прогулюй роботу – начальство може помітити, що без тебе краще: позитивні жарти на вечір
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Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки цього вечора. Нова вибірка кумедних жартів від "Телеграфа".
Хто після розставання більше не моніторить колишніх і не стежить за їхніми життями, той навіть крутіший за героїв бойовиків, які не обертаються на вибух.
Якби на виборах голосували за те, кого з депутатів породити, то явка виборців була б 100%.
Чому нове століття починається з 2001 року, а не з 2000?
Тому що новий ящик починається з двадцять першої пляшки, а на двадцятій закінчується попередній!
Я ніяк не можу зрозуміти, яким чином, наші шляховики примудряються так ювелірно відтворити всі ями та колдобини на дорозі, лише через три місяці після ремонту.
Всі дивуються чому алкоголіки не хворіють і живуть до 100 років, але ніхто не звертає уваги, що вони роблять, щоб пережити похмілля. І мінералки поп’ють, і супчика поїдять, і вітамінок вип’ють. Я вже мовчу про велику кількість питва. Алкоголізм – новий ЗОЖ.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.