Цілуй повільно, прощай швидко, каструльку від гречки мий одразу: смішна добірка анекдотів
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей морозний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
— Мамо, а правда, що курячий бульйон допомагає при застуді?
- Так, дочко.
- А чому?
— Тому що у курочці багато антибіотиків.
— Холмсе, а чому чоловіки готують краще за жінок?
— Так це ж елементарно, Ватсоне, адже жінки готують для чоловіків, а чоловіки готують для себе.
— Що така сумна?
— Трохи дитині ранок не зірвала.
- ???
— Вихователька, веліла батькам бути в масках.
- І що? Вони ж у кожній аптеці.
— Ось всі такі розумні були! Одна я, як дурна: у масці крокодила!
— Вовочко, ти повісив білизну?
— Ні, мам, я вирішив помилувати його!
Сьогодні у мене музичне ставлення до життя... Мені все по барабану!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.