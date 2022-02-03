Цілуй повільно, прощай швидко, каструльку від гречки мий одразу: смішна добірка анекдотів

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей морозний зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

— Мамо, а правда, що курячий бульйон допомагає при застуді? - Так, дочко. - А чому? — Тому що у курочці багато антибіотиків.

— Холмсе, а чому чоловіки готують краще за жінок? — Так це ж елементарно, Ватсоне, адже жінки готують для чоловіків, а чоловіки готують для себе.

— Що така сумна? — Трохи дитині ранок не зірвала. - ??? — Вихователька, веліла батькам бути в масках. - І що? Вони ж у кожній аптеці. — Ось всі такі розумні були! Одна я, як дурна: у масці крокодила!

— Вовочко, ти повісив білизну? — Ні, мам, я вирішив помилувати його!

Сьогодні у мене музичне ставлення до життя... Мені все по барабану!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.