Вовняні шкарпетки – це нав’язані бабусею цінності: свіжі анекдоти для гарного настрою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 668
"Телеграф" бажає своїм читачам лише чудового настрою! Анекдоти, які не залишать місця смутку цього вечора.
Розочка з ранку виміряла об’єм стегон і зрозуміла, що плацдарм для пригод знову збільшився.
Вітя зрозумів, що в нього не все гаразд, коли медсестри почали фотографуватися з його манту.
Пам’ятаєте, в дитинстві, коли залишалися в гостях на ніч, на другу ніч почуваєшся чужим і хочеш до матусі? Так ось, одруження та ж фігня.
Дівчата дорослішають швидше за хлопчиків, у хлопчиків груди починає з’являтися лише років після сорока.
Після того, як я повністю розкрився своєму психоаналітику, відбулася спроба самогубства. Дякувати Богу, його вдалося врятувати.
Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то безсмертні анекдоти про Вовчика обов’язково подарують вам гарний настрій.