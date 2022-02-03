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Вовняні шкарпетки – це нав’язані бабусею цінності: свіжі анекдоти для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вовняні шкарпетки – це нав’язані бабусею цінності: свіжі анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 03 лютого 2022, 18:15

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на весь вечір

"Телеграф" бажає своїм читачам лише чудового настрою! Анекдоти, які не залишать місця смутку цього вечора.

Розочка з ранку виміряла об’єм стегон і зрозуміла, що плацдарм для пригод знову збільшився.

Вітя зрозумів, що в нього не все гаразд, коли медсестри почали фотографуватися з його манту.

Пам’ятаєте, в дитинстві, коли залишалися в гостях на ніч, на другу ніч почуваєшся чужим і хочеш до матусі? Так ось, одруження та ж фігня.

Дівчата дорослішають швидше за хлопчиків, у хлопчиків груди починає з’являтися лише років після сорока.

Після того, як я повністю розкрився своєму психоаналітику, відбулася спроба самогубства. Дякувати Богу, його вдалося врятувати.

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то безсмертні анекдоти про Вовчика обов’язково подарують вам гарний настрій.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти