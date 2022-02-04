Дівчата, пам’ятайте: під час дієти сало треба їсти без хліба! Анекдоти для тих, хто худне до літа
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На нашому сайті зібрана добірка анекдотів і веселих жартів про дієти для тих, хто після всіх новорічних та різдвяних свят почав прагнути до досконалого тіла, готуючись до літа. Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!
Всю ніч вона стогнала в подушку і знемагала від нестерпного бажання. Сон був тривожний і уривчастий. До закінчення дієти залишалося дві години…
На п’ятий день дієти почалися сни сексуального характеру: велика кімната, я лежу голий у ванні, наповненій борщем!
- Лікарю, допоможіть, мені треба терміново схуднути!
- Ось вам нова ефективна дієта — здаватимете кров на аналізи 3 рази на день: вранці, вдень і ввечері.
- Але перед здаванням крові не можна нічого їсти!
- Так у цьому і є весь сенс дієти!
Сьогодні о 2-й ночі був підписаний акт про безумовну капітуляцію дієти, що здалася на радість переможцю — нещадному жору.
На сьомий день дієти у мене з’явилося дивне марення: двері в кімнату відчиняються, в неї заглядає холодильник, уважно дивиться на мене, і тихенько зачиняє двері.
Для збереження мотивації у питаннях схуднення нам як ніколи потрібна підтримка близьких людей. Анекдоти про сімейні стосунки піднімуть настрій цієї п’ятниці!