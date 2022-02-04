Дівчата, пам’ятайте: під час дієти сало треба їсти без хліба! Анекдоти для тих, хто худне до літа

- Лікарю, допоможіть, мені треба терміново схуднути!

- Ось вам нова ефективна дієта — здаватимете кров на аналізи 3 рази на день: вранці, вдень і ввечері.

- Але перед здаванням крові не можна нічого їсти!

- Так у цьому і є весь сенс дієти!