П’ятниця-розпусниця: кумедні анекдоти, які змусять сміятися до сліз
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Цієї п’ятниці "Телеграф" бажає своїм читачам лише чудового настрою! Анекдоти, які не залишать місця смутку цього вечора.
Чому чоловіки так бояться своїх дружин? Що дружини можуть зробити? Ну настрій зіпсувати, ну життя отруїти, та й усе.
Спостерігаючи, як раніше незнайомі тварини обнюхують один одного, я подумала — адже за ці секунди вони дізнаються один про одного набагато більше, ніж люди, які поспілкувалися кілька годин після знайомства.
- Що найгірше в самотності?
- Те, що нікому почухати, коли сам не можеш дістати туди, де свербить.
У дитинстві не замислюєшся, що Каспер — це дух мертвої дитини.
Про те, що людям властиво ділитися наболілим, найкраще знає лікар-венеролог.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.