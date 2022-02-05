Хоч би що трапилося, посміхайся. Людей це бісить: кумедні анекдоти для підняття настрою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей неповторний день. "Телеграф" підготував нову порцію веселих анекдотів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
- Мила, знаєш чому я люблю зиму більше, ніж літо?
- Ну звідки мені знати.
- Тому що взимку я великий і теплий няша, а влітку жирний, спітнілий мудак.
Якщо вампіри назавжди залишаються у тому віці, у якому стали вампірами, то я вже не хочу…
Я з тих, хто дістає мобільник із кишені, щоб подивитись час, потім прибирає його та згадує, що забув час подивитися.
- Життя в будинку йшло спокійно, поки дружина не помітила, що наша сусідка миє сходову клітку моїми трусами.
Зять — тещі:
- Чому ви не постукали перед тим, як зайти до нас у кімнату?
- А я в замкову щілину побачила, що вже можна заходити.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.