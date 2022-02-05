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Хоч би що трапилося, посміхайся. Людей це бісить: кумедні анекдоти для підняття настрою

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хоч би що трапилося, посміхайся. Людей це бісить: кумедні анекдоти для підняття настрою Новина оновлена 05 лютого 2022, 10:58

Ця порція веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей неповторний день. "Телеграф" підготував нову порцію веселих анекдотів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

- Мила, знаєш чому я люблю зиму більше, ніж літо?

- Ну звідки мені знати.

- Тому що взимку я великий і теплий няша, а влітку жирний, спітнілий мудак.

Якщо вампіри назавжди залишаються у тому віці, у якому стали вампірами, то я вже не хочу…

Я з тих, хто дістає мобільник із кишені, щоб подивитись час, потім прибирає його та згадує, що забув час подивитися.

- Життя в будинку йшло спокійно, поки дружина не помітила, що наша сусідка миє сходову клітку моїми трусами.

Зять — тещі:

- Чому ви не постукали перед тим, як зайти до нас у кімнату?

- А я в замкову щілину побачила, що вже можна заходити.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти