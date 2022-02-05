Чоловіче прибирання закінчується тоді, коли знайшлась пропажа: анекдоти на вечір для вашої посмішки

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього лютневого вечора.

Іноді я просто хочу, щоб мене хтось обійняв і сказав: "Я знаю, важко. Але все буде добре! Ось тобі шоколадка та 6 мільйонів доларів".

Якщо ви затопили сусідів, і вони стукають до вас у двері — рясно намочіть свою стелю, і йдіть разом із ними розбиратися поверхом вище.

Хлопець закликає молоду дружину відвідати нудистський пляж. Вона: - Васю, та не піду я з тобою. Люди ж подумають, що за тебе з розрахунку вийшла!

Баб не зрозумієш — вона з радістю розповідала, що купила ці трусики спеціально для мене, але потім засмутилася, коли я їх одягнув.

- Коля, синку, ти теж думаєш, що я поганий батько? - Я Павлик. А Колю вже мати забрала.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.