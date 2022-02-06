Чим менше у людини зубів, тим вона краще фільтрує базар: гуморні жарти на ранок

Неділя — це день, коли можна зі спокійною душею відпочити, готуючись до рутинного понеділка. Щоб ентузіазм нікуди не зник, радимо підняти собі настрій із нашими новими анекдотами та жартами, які змусять сміятися до сліз!

Увійшовши в палату, лікар з жахом бачить, що доглядальниця щосили трясе хворого. - Що ви робите? Ви з глузду з’їхали! - Вибачте, лікарю, але я забула, що ліки, які я йому дала, треба перед вживанням збовтувати.

- А я оно із тією дівчиною за однією партою сидів, потім ми побралися, дітей понароджували. - А потім? - Потім? Розсадили нас.

- Моня, який все-таки гріх, що у нашої Софочки дитина народилася до весілля… - То що тут такого? Звідки вона могла знати, коли весілля?

Я зрозумів, чому медики беруть кров із безіменного пальця. Це найслабший палець на руці, і тому він не може дати відсіч за завданий йому біль.

- Послухай, дружино, відколи ми стали давати нашому шибеникові гроші за хороші оцінки, він став носити додому тільки п’ятірки! Що ти думаєш з цього приводу? - Схоже, вони ділять виручку з учителем.

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