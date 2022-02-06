Як добре бути песимістом. Ти або маєш рацію, або приємно здивований: смішні анекдоти на вечір

У 2026 р. на зміну коронавірусу прийде якийсь вибуховий пронос, і всі з ностальгією згадуватимуть про маски на обличчі. Натомість у черзі у магазині: "Чоловік, де ваш памперс?! Без памперсів не обслуговуємо". А ти: "Щас одягну". І дістаєш памперс, який носиш із квітня минулого року.