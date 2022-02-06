Як добре бути песимістом. Ти або маєш рацію, або приємно здивований: смішні анекдоти на вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 191
Прощаємось із неділею на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.
У 2026 р. на зміну коронавірусу прийде якийсь вибуховий пронос, і всі з ностальгією згадуватимуть про маски на обличчі. Натомість у черзі у магазині: "Чоловік, де ваш памперс?! Без памперсів не обслуговуємо". А ти: "Щас одягну". І дістаєш памперс, який носиш із квітня минулого року.
Вийшла на подвір’я гуляти з сином… діти довкола — Афродіта, Віолетта, Станіслава, Макар, Родіон, Діоніс, Єлисей, Белладонна, Аеліта… І тільки я одна, як дурненька, вивела гуляти Андрюшу…
Один учений винайшов машину часу, але користується нею лише для того, щоб вирушати в минуле та підказувати авторам "Сімпсонів" сценарні ходи.
Принц Чарльз вилікувався від коронавірусу за кілька днів.
Мда, ніяк не пристає до нього корона.
-Вовочка, ти вивчив напам’ять "Лист Онєгіна до Тетяни"?
- Ні.
- Чому?
— Тому що чужі листи некультурно читати!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.