Рус

Як добре бути песимістом. Ти або маєш рацію, або приємно здивований: смішні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
191
Як добре бути песимістом. Ти або маєш рацію, або приємно здивований: смішні анекдоти на вечір Новина оновлена 06 лютого 2022, 17:09

Смішні жарти на вечір, які змусять вас сміятися до сліз

Прощаємось із неділею на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.

У 2026 р. на зміну коронавірусу прийде якийсь вибуховий пронос, і всі з ностальгією згадуватимуть про маски на обличчі. Натомість у черзі у магазині: "Чоловік, де ваш памперс?! Без памперсів не обслуговуємо". А ти: "Щас одягну". І дістаєш памперс, який носиш із квітня минулого року.

Вийшла на подвір’я гуляти з сином… діти довкола — Афродіта, Віолетта, Станіслава, Макар, Родіон, Діоніс, Єлисей, Белладонна, Аеліта… І тільки я одна, як дурненька, вивела гуляти Андрюшу…

Один учений винайшов машину часу, але користується нею лише для того, щоб вирушати в минуле та підказувати авторам "Сімпсонів" сценарні ходи.

Принц Чарльз вилікувався від коронавірусу за кілька днів.

Мда, ніяк не пристає до нього корона.

-Вовочка, ти вивчив напам’ять "Лист Онєгіна до Тетяни"?

- Ні.

- Чому?

— Тому що чужі листи некультурно читати!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Вечірні анекдоти #Анекдоти на вечір