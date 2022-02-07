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Продавець шаурми, міняючи пелюшки своїй дитині, за звичкою додав салат і майонез: веселі жарти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Продавець шаурми, міняючи пелюшки своїй дитині, за звичкою додав салат і майонез: веселі жарти

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом із нами!

— Допоможи мені сидіти на дієті — сказала дружина чоловікові, сподіваючись, що вони разом правильно харчуватимуться і морально підтримуватимуть один одного.

- Без проблем — сказав чоловік, і сам з'їв всю їжу в холодильнику.

Тоне судно. Командир звертається до матросів:

— Хлопці, хтось уміє молитися?

- Я вмію! — Відповідає один матрос.

— Чудово, синку, молись! Бо в нас одного рятувального жилета не вистачає.

На виробництві ботексу стався витік. Наразі робітники намагаються закатати гігантську губу назад у чан.

- Дивлюся зараз "Красуня і чудовисько" ... і знаєш, я б тебе любила, навіть якби ти був чудовиськом!

— Я тебе теж любив би, якби ти була красунею.

З погляду твого собаки ти теж не дуже розумний, якщо постійно пісяєш туди, звідки вона п’є воду.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про навчання, вам сюди.

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