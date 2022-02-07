Продавець шаурми, міняючи пелюшки своїй дитині, за звичкою додав салат і майонез: веселі жарти
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Позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом із нами!
— Допоможи мені сидіти на дієті — сказала дружина чоловікові, сподіваючись, що вони разом правильно харчуватимуться і морально підтримуватимуть один одного.
- Без проблем — сказав чоловік, і сам з'їв всю їжу в холодильнику.
Тоне судно. Командир звертається до матросів:
— Хлопці, хтось уміє молитися?
- Я вмію! — Відповідає один матрос.
— Чудово, синку, молись! Бо в нас одного рятувального жилета не вистачає.
На виробництві ботексу стався витік. Наразі робітники намагаються закатати гігантську губу назад у чан.
- Дивлюся зараз "Красуня і чудовисько" ... і знаєш, я б тебе любила, навіть якби ти був чудовиськом!
— Я тебе теж любив би, якби ти була красунею.
З погляду твого собаки ти теж не дуже розумний, якщо постійно пісяєш туди, звідки вона п’є воду.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про навчання, вам сюди.