Продавець шаурми, міняючи пелюшки своїй дитині, за звичкою додав салат і майонез: веселі жарти

— Допоможи мені сидіти на дієті — сказала дружина чоловікові, сподіваючись, що вони разом правильно харчуватимуться і морально підтримуватимуть один одного.

- Без проблем — сказав чоловік, і сам з'їв всю їжу в холодильнику.