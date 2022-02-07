Піший туризм — це топ-топ за свої гроші: весела добірка жартів на вечір

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом із нашими новими жартами

Цього понеділка "Телеграф" бажає своїм читачам лише чудового настрою! Анекдоти, які не залишать місця смутку цього вечора.

Визначати час за стрілками дуже просто. Якщо ти пам’ятаєш групу стрілки, твій час добігає кінця

Помітили, що жінки у яких є діти, розумніші за бездітні? Це тому, що фіксиків дивляться.

Дружина слідчого завжди знаходила докази зради чоловіка, а якщо не знаходила, то підкидала.

Переконав дівчину перенести весілля на максимально гарну дату – 22.02.2222.

Що таке середній вік? — Це коли тобі все одно, куди йде дружина — аби не тягнутися разом з нею.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.