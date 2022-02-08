Не знаю як у вас, у моєму будинку подарунки на 8 березня лежать під ялинкою: кумедні анекдоти
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!
Сьогодні ходили із дружиною до магазину за продуктами. Публічно, при ній, я купив собі пару шкарпеток, дезодорант, леза та піну для гоління. Шах та мат, кохана.
Сумісність не по гороскопу треба перевіряти, а по спільному ремонту.
Вже після першого буде зрозуміло: хочете ви з цією людиною життя прожити або ніколи більше не вітатись з цим тупою, криворукою, лінивою, не здатною на компроміси огидною худобою.
У автосервісі.
- Майстер, у моїй машині стелю пропалили сигаретою! Потрібен терміновий ремонт!
— Терміновий ремонт необхідний, коли стеля жіночими шпильками втикана, а у вас можна в робочому порядку…
Батюшка Сергій тридцять днів замальовував гріхи, але концерт Prodigy того вартував.
— Як називається шматок м’яса в зубах акули?
— Ніякий плавець.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.