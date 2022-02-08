Не знаю як у вас, у моєму будинку подарунки на 8 березня лежать під ялинкою: кумедні анекдоти

Сумісність не по гороскопу треба перевіряти, а по спільному ремонту.

Вже після першого буде зрозуміло: хочете ви з цією людиною життя прожити або ніколи більше не вітатись з цим тупою, криворукою, лінивою, не здатною на компроміси огидною худобою.