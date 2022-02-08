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Не знаю як у вас, у моєму будинку подарунки на 8 березня лежать під ялинкою: кумедні анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не знаю як у вас, у моєму будинку подарунки на 8 березня лежать під ялинкою: кумедні анекдоти

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

Сьогодні ходили із дружиною до магазину за продуктами. Публічно, при ній, я купив собі пару шкарпеток, дезодорант, леза та піну для гоління. Шах та мат, кохана.

Сумісність не по гороскопу треба перевіряти, а по спільному ремонту.

Вже після першого буде зрозуміло: хочете ви з цією людиною життя прожити або ніколи більше не вітатись з цим тупою, криворукою, лінивою, не здатною на компроміси огидною худобою.

У автосервісі.

- Майстер, у моїй машині стелю пропалили сигаретою! Потрібен терміновий ремонт!

— Терміновий ремонт необхідний, коли стеля жіночими шпильками втикана, а у вас можна в робочому порядку…

Батюшка Сергій тридцять днів замальовував гріхи, але концерт Prodigy того вартував.

— Як називається шматок м’яса в зубах акули?

— Ніякий плавець.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.

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