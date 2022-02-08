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Привів додому дівчину; родина була проти, особливо, дружина. Смішні анекдоти для вашого настрою

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Привів додому дівчину; родина була проти, особливо, дружина. Смішні анекдоти для вашого настрою Новина оновлена 08 лютого 2022, 12:51

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами.

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

Подивилася зранку правді у вічі…

І вирішила нафарбуватися.

— Після свят стала на ваги, зійшла з них…

Через годину знову встала…

Зрозуміла — сльози нічого не важать!

"Це нерозсудливість", — зауважив досвід.

"Спробуй", — прошепотіла мрія.

"Дев’ять років колонії суворого режиму", — сказали в суді.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.

Теги:
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