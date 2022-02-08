Привів додому дівчину; родина була проти, особливо, дружина. Смішні анекдоти для вашого настрою
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!
Подивилася зранку правді у вічі…
І вирішила нафарбуватися.
— Після свят стала на ваги, зійшла з них…
Через годину знову встала…
Зрозуміла — сльози нічого не важать!
"Це нерозсудливість", — зауважив досвід.
"Спробуй", — прошепотіла мрія.
"Дев’ять років колонії суворого режиму", — сказали в суді.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.