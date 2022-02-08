Привів додому дівчину; родина була проти, особливо, дружина. Смішні анекдоти для вашого настрою

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами.

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

Подивилася зранку правді у вічі… І вирішила нафарбуватися.

— Після свят стала на ваги, зійшла з них… Через годину знову встала… Зрозуміла — сльози нічого не важать!

"Це нерозсудливість", — зауважив досвід. "Спробуй", — прошепотіла мрія. "Дев’ять років колонії суворого режиму", — сказали в суді.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.