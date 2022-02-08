Вчені з Інституту інтриги з’ясували щось цікаве: добірка вечірніх анекдотів
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Після важкого робочого дня підніміть настрій і зарядіться на весь вечір. З анекдотами від "Телеграфу" ви не будете нудьгувати.
- Ти сангвінік чи флегматик?
– Я Віталік.
У квартирі роздається дзвінок.
— Тут мешкає Петрик?
— Так. Це я.
— Так це ти вчора на річці спас мого хлопчика.
— Так.
— А де його кепочка?
— Купуйте квіти! Купіть букетик для жінки!
— Я не одружений!
— Тоді для коханої!
— Немає в мене ніякої коханої.
— Купіть тоді в честь того, що у вас таке безтурботне життя.
— Піди, синку, до дядька Івана и поклич його в дурня пограти.
Син прибігає й кричить:
— Дядьку, батько сказав, щоб ви йшли до нас, бо четвертого дурня бракує.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.