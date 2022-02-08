Вчені з Інституту інтриги з’ясували щось цікаве: добірка вечірніх анекдотів

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом.

Після важкого робочого дня підніміть настрій і зарядіться на весь вечір. З анекдотами від "Телеграфу" ви не будете нудьгувати.

- Ти сангвінік чи флегматик? – Я Віталік.

У квартирі роздається дзвінок. — Тут мешкає Петрик? — Так. Це я. — Так це ти вчора на річці спас мого хлопчика. — Так. — А де його кепочка?

— Купуйте квіти! Купіть букетик для жінки! — Я не одружений! — Тоді для коханої! — Немає в мене ніякої коханої. — Купіть тоді в честь того, що у вас таке безтурботне життя.

— Піди, синку, до дядька Івана и поклич його в дурня пограти. Син прибігає й кричить: — Дядьку, батько сказав, щоб ви йшли до нас, бо четвертого дурня бракує.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.