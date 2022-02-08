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Вчені з Інституту інтриги з’ясували щось цікаве: добірка вечірніх анекдотів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Вчені з Інституту інтриги з’ясували щось цікаве: добірка вечірніх анекдотів

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом.

Після важкого робочого дня підніміть настрій і зарядіться на весь вечір. З анекдотами від "Телеграфу" ви не будете нудьгувати.

- Ти сангвінік чи флегматик?

– Я Віталік.

У квартирі роздається дзвінок.

— Тут мешкає Петрик?

— Так. Це я.

— Так це ти вчора на річці спас мого хлопчика.

— Так.

— А де його кепочка?

— Купуйте квіти! Купіть букетик для жінки!

— Я не одружений!

— Тоді для коханої!

— Немає в мене ніякої коханої.

— Купіть тоді в честь того, що у вас таке безтурботне життя.

— Піди, синку, до дядька Івана и поклич його в дурня пограти.

Син прибігає й кричить:

— Дядьку, батько сказав, щоб ви йшли до нас, бо четвертого дурня бракує.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

Теги:
#Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдот дня