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Тільки наші чоловіки сміються над жінкою за кермом, сидячи в трамваї: ранкові анекдоти для гарного настрою

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Тільки наші чоловіки сміються над жінкою за кермом, сидячи в трамваї: ранкові анекдоти для гарного настрою

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

У лікарню привозять чоловіка із травмою черепа. Сестра поспішно заповняє карту і запитує:

— Одружений?

— Ні, це я під машину потрапив.

Пацієнтка лікарю:

— Доктор, допоможіть, тридцять років тому я згрішила!

— Так, але чому це вас хвилює зараз?

— Не це, а те, що я раптом стала забувати, як це все було.

Степан ніжно обійняв Галинку і запитав:

— Я твій перший чоловік?

Вона довго дивилася на нього, потім запитала:

— Може бути, то-то я думаю, де я тебе бачила.

— Уявляєш, сьогодні в метро відразу троє молодих чоловіків встали і запропонували мені свої місця!

— І ти помістилася?

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стюардеси, вам сюди.

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#Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні