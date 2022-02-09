Тільки наші чоловіки сміються над жінкою за кермом, сидячи в трамваї: ранкові анекдоти для гарного настрою
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
У лікарню привозять чоловіка із травмою черепа. Сестра поспішно заповняє карту і запитує:
— Одружений?
— Ні, це я під машину потрапив.
Пацієнтка лікарю:
— Доктор, допоможіть, тридцять років тому я згрішила!
— Так, але чому це вас хвилює зараз?
— Не це, а те, що я раптом стала забувати, як це все було.
Степан ніжно обійняв Галинку і запитав:
— Я твій перший чоловік?
Вона довго дивилася на нього, потім запитала:
— Може бути, то-то я думаю, де я тебе бачила.
— Уявляєш, сьогодні в метро відразу троє молодих чоловіків встали і запропонували мені свої місця!
— І ти помістилася?
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