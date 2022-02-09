Для мене найкраща віддалена робота — це робота, яку я видалив зі свого життя: забавні анекдоти на вечір

Нові анекдоти для гарного настрою цього дня.

Щоб ви не сумували цього холодного вечора, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Алкоголь убиває нервові клітини. Залишаються лише спокійні.

Мама: -Іване! Іване! Синку, та скільки можна? Я тебе кличу,кличу, а ти вдаєш, що не чуєш мене. І що тільки з тебе буде? Тато: -Офіціант!

Схрестили кролика і кота. Він також полює на мишей, але вже з іншою метою…

Збираючись у гори, візьміть з собою блондинку: якщо ви почнете падати, то вона почне гальмувати.

Заходить мужик до лікаря: — Здрастуйте, доктор, ну ось і ми. — Хто це ви? — Ну я і блохи.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.