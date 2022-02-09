Для мене найкраща віддалена робота — це робота, яку я видалив зі свого життя: забавні анекдоти на вечір
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Щоб ви не сумували цього холодного вечора, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Алкоголь убиває нервові клітини. Залишаються лише спокійні.
Мама:
-Іване! Іване! Синку, та скільки можна?
Я тебе кличу,кличу, а ти вдаєш, що не чуєш мене. І що тільки з тебе буде?
Тато:
-Офіціант!
Схрестили кролика і кота. Він також полює на мишей, але вже з іншою метою…
Збираючись у гори, візьміть з собою блондинку: якщо ви почнете падати, то вона почне гальмувати.
Заходить мужик до лікаря:
— Здрастуйте, доктор, ну ось і ми.
— Хто це ви?
— Ну я і блохи.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.