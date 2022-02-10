Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в світі, слід прийняти робочу гіпотезу, що людство збожеволіло: нові життєві анекдоти
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Зроби сам свій день. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.
— Чим займаєтеся?
— Я підприємець!
— І що ж ви робите?
— Як що? Прикладаю спроби вижити в цій країні!
Дачники в електричці хваляться один перед одним:
— Ось у мене виросло яблуко, поклав я його на табуретку, зламалася табуретка, таке велике!
— Це що. Я своє яблуко поклав на стіл — розвалився стіл!
— А у мене виросло яблуко, так я його поклав на віз…
— І що — зламалася віз?
— Ні, але виліз черв’як і злопав коня!
Чоловік дзвонить додому:
— Люба, я сьогодні не прийду додому, ми у Дімки в карти граємо!
Дружина, посміхнувшись, тихенько каже:
— Дімко, ти чув? Він у тебе в карти грає…
Сьогодні я знайшов в зимовій куртці тисячу гривнів!
Що не кажи, а добре працювати в гардеробі!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.