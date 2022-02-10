Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в світі, слід прийняти робочу гіпотезу, що людство збожеволіло: нові життєві анекдоти

Дачники в електричці хваляться один перед одним:

— Ось у мене виросло яблуко, поклав я його на табуретку, зламалася табуретка, таке велике!

— Це що. Я своє яблуко поклав на стіл — розвалився стіл!

— А у мене виросло яблуко, так я його поклав на віз…

— І що — зламалася віз?

— Ні, але виліз черв’як і злопав коня!