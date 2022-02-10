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Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в світі, слід прийняти робочу гіпотезу, що людство збожеволіло: нові життєві анекдоти

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в світі, слід прийняти робочу гіпотезу, що людство збожеволіло: нові життєві анекдоти

Веселі жарти, які зарядять позитивом на весь день.

Зроби сам свій день. "Телеграф" підготував нову порцію гуморних жартів для підняття настрою.

— Чим займаєтеся?

— Я підприємець!

— І що ж ви робите?

— Як що? Прикладаю спроби вижити в цій країні!

Дачники в електричці хваляться один перед одним:

— Ось у мене виросло яблуко, поклав я його на табуретку, зламалася табуретка, таке велике!

— Це що. Я своє яблуко поклав на стіл — розвалився стіл!

— А у мене виросло яблуко, так я його поклав на віз…

— І що — зламалася віз?

— Ні, але виліз черв’як і злопав коня!

Чоловік дзвонить додому:

— Люба, я сьогодні не прийду додому, ми у Дімки в карти граємо!

Дружина, посміхнувшись, тихенько каже:

— Дімко, ти чув? Він у тебе в карти грає…

Сьогодні я знайшов в зимовій куртці тисячу гривнів!

Що не кажи, а добре працювати в гардеробі!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти