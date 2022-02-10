Рус

Недостатньо бути скромним, треба, щоб усі про це знали: позитивні жарти на вечір

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
203
Недостатньо бути скромним, треба, щоб усі про це знали: позитивні жарти на вечір

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом.

Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки в цей вечір. Нова добірка жартів від "Телеграфу".

– Лікарю, у мене музика в голові грає.

– І що?

– Я таку не хочу слухати.

Боїшся стрибати з парашутом? Сміливо стрибай без нього!

– У наш час по кар’єрній драбині найкраще підійматись без нічого.

– Без сім’ї й дітей?

– Без сорому і совісті.

– Не розумію, як вони зламали мій пароль!

- А який був?

- Рік канонізації святого Домініка.

- А це який рік?

- 1234-й!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

Теги:
#Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти