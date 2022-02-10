Недостатньо бути скромним, треба, щоб усі про це знали: позитивні жарти на вечір

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом.

Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки в цей вечір. Нова добірка жартів від "Телеграфу".

– Лікарю, у мене музика в голові грає. – І що? – Я таку не хочу слухати.

Боїшся стрибати з парашутом? Сміливо стрибай без нього!

– У наш час по кар’єрній драбині найкраще підійматись без нічого. – Без сім’ї й дітей? – Без сорому і совісті.

– Не розумію, як вони зламали мій пароль! - А який був? - Рік канонізації святого Домініка. - А це який рік? - 1234-й!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.