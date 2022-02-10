Недостатньо бути скромним, треба, щоб усі про це знали: позитивні жарти на вечір
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Прикольні анекдоти, які подарують нашим читачам чудовий настрій та посмішки в цей вечір. Нова добірка жартів від "Телеграфу".
– Лікарю, у мене музика в голові грає.
– І що?
– Я таку не хочу слухати.
Боїшся стрибати з парашутом? Сміливо стрибай без нього!
– У наш час по кар’єрній драбині найкраще підійматись без нічого.
– Без сім’ї й дітей?
– Без сорому і совісті.
– Не розумію, як вони зламали мій пароль!
- А який був?
- Рік канонізації святого Домініка.
- А це який рік?
- 1234-й!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.