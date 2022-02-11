Веселі анекдоти від А до Я: свіжа добірка кумедних жартів
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
- Миколо, де ти так напився?
- Розумієш, я потрапив в огидну компанію. Нас було четверо, а в мене була пляшка горілки. А ці троє не захотіли пити.
Моня у лікаря пройшов всі обстеження. Лікар записує все в картку і каже:
- Я вам так скажу, Моню, що алкоголь — це повільна отрута.
- Ой, лікарю, а куди мені поспішати.
Що вам сказати, друзі...
Коли чоловік уже не здатний любити жінку, він починає любити Батьківщину, партію, профспілку та пельмені.
- Софочко, що трапилося?
- Ой, Фімо, що може бути гірше — відкусивши яблуко, виявити там хробака?
- Софочко, гірше, коли відкушуєш яблуко і бачиш там половину черв’яка.
- Сергію, давай залишимося друзями.
- Ні, Ленка, не вийде. Розумієш, між нашою з тобою дружбою дещо встає. І це дещо я не можу потім укласти цілий вечір.
- Я вам скажу, що ці сувеніри: горілка та матрьошка дуже схожі. Відкриваєш одну, а там друга та третя…
Увага! Відео містить нецензурну лексику!
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