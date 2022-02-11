Веселі анекдоти від А до Я: свіжа добірка кумедних жартів

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

- Миколо, де ти так напився? - Розумієш, я потрапив в огидну компанію. Нас було четверо, а в мене була пляшка горілки. А ці троє не захотіли пити.

Моня у лікаря пройшов всі обстеження. Лікар записує все в картку і каже: - Я вам так скажу, Моню, що алкоголь — це повільна отрута. - Ой, лікарю, а куди мені поспішати.

Що вам сказати, друзі... Коли чоловік уже не здатний любити жінку, він починає любити Батьківщину, партію, профспілку та пельмені.

- Софочко, що трапилося? - Ой, Фімо, що може бути гірше — відкусивши яблуко, виявити там хробака? - Софочко, гірше, коли відкушуєш яблуко і бачиш там половину черв’яка.

- Сергію, давай залишимося друзями. - Ні, Ленка, не вийде. Розумієш, між нашою з тобою дружбою дещо встає. І це дещо я не можу потім укласти цілий вечір.

- Я вам скажу, що ці сувеніри: горілка та матрьошка дуже схожі. Відкриваєш одну, а там друга та третя…

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

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