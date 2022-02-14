Мужики, хто дарував одну сережку 14 лютого, а другу 8 березня? Як пройшло? Жарти до свята для чудового настрою

Нові анекдоти про День святого Валентина

Прикольні жарти про День закоханих — це трохи іронічні, але завжди смішні приколи. Це свято просто не може обійтись без гумору!

"Телеграф" підготував добірку анекдотів про 14 лютого — читайте та смійтеся до сліз!

Дружина розповідає за вечерею: - У нас сьогодні на роботі 3 дівчини від якогось невідомого отримали на День святого Валентина по величезному букету троянд. Вони просто розкішні! - Ось тому вони й отримали квіти…

Дві жінки обирають листівки коханому на День Валентина. Одна каже: - Дивись, яка гарна — "Моєму котику!" - Купити, чи що, своєму козлу...

- Я хочу, щоб ти дарував квіти не лише на 14 лютого та день народження, а щодня. - А я хочу, щоб ти була відьмою тільки на Хелловін, а не щодня.

- Люба, що ти хочеш на 14 лютого? - Візит до косметолога на чищення обличчя. - Добре. Значить, якщо мене запитають, що я подарував, можу сміливо відповісти, що рило начистив?

Дружина зіштовхнулася з чоловіком у торговому центрі у День святого Валентина. У руках він ніс розкішний авторський букет. Дружина: - Це для мене? - Тепер уже так…

Також, для тих, хто сприймає свято День усіх закоханих з іронією, "Телеграф" підготував добірку смішних вітальних листівок та картинок, які неодмінно піднімуть настрій у цей день.