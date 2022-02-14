Ось і пройшов черговий день, коли мені не знадобилися інтеграли: анекдоти для гарного настрою
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
Нинішнє покоління у заповіті залишатиме логіни та паролі від соціальних мереж.
Коли Бог створив людину, він не запатентував свого винаходу. І тепер кожен дурень може робити те саме.
Ви помічали, що люди, які мають з вами ту саму точку зору, якось розумніші за інших.
Перше місце у світі з вживання кави займає бухгалтерія, друге — поліклініка, ну і нарешті третє — Бразилія.
У суботу вранці дружина видала геніальну фразу:
— Давай, я помию голову, а ти — посуд та підлогу.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочку, вам сюди.