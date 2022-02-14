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Ось і пройшов черговий день, коли мені не знадобилися інтеграли: анекдоти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ось і пройшов черговий день, коли мені не знадобилися інтеграли: анекдоти для гарного настрою

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом із нашими новими жартами.

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

Нинішнє покоління у заповіті залишатиме логіни та паролі від соціальних мереж.

Коли Бог створив людину, він не запатентував свого винаходу. І тепер кожен дурень може робити те саме.

Ви помічали, що люди, які мають з вами ту саму точку зору, якось розумніші за інших.

Перше місце у світі з вживання кави займає бухгалтерія, друге — поліклініка, ну і нарешті третє — Бразилія.

У суботу вранці дружина видала геніальну фразу:

— Давай, я помию голову, а ти — посуд та підлогу.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочку, вам сюди.

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