Якщо дзвенить будильник — значить найкраща частина доби позаду: позитивна добірка анекдотів і жартів на ранок

Будьте весь день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.

Зате ковід допомагає дотримуватись дієти! Ні тобі дражливих ароматів, ні улюблених смаків.

Сміятися з імен водіїв таксі — це Моветон, який приїде до мене через п’ять хвилин.

У ході пандемії стало ясно, що запій — це не банальна пиятика, а ефективний спосіб самоізоляції.

З віком розумієш, що постійне почуття, що супроводжує тебе все життя, це нестача грошей.

Уявляєш, на упаковках презервативів пишуть "Використовувати до 2023 року". Навіщо вони на мене давлять? До чого цей поспіх?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.