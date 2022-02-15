Любиш ночувати у мужика — люби та митися шампуньгелем 8 в 1: свіжі анекдоти для вашої посмішки

Нехай ваш день буде сповнений позитивом.

Відпочиньте за обідом та підніміть собі настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку в цей лютневий день.

Оголошення для батьків: "Вашій дитині 13 років… Вона не вміє курити і лаятись матом? Він не пробував горілку та любов? Приходьте до нас і купіть путівку до літнього табору!"

Якби мавпа зібрала і сховала бананів більше, ніж могла з’їсти, поки її зграя помирала з голоду, вчені вивчали б її мозок щодо патології. Коли ж знаходяться особи, схожі на людей, які роблять так, вони потрапляють на обкладинку журналу Forbes.

Група математиків упіймала езотерика, який стверджував, що це знання спочатку є у людях, і змусила його медитувати до того часу, що він не навчиться вирішувати диференціальні рівняння.

Той, хто вважає, що домогосподаркою бути легко, просто ніколи не намагався завантажити білизну у пральну машину з тістечком в одній руці та телефоном в іншій.

— Сонце моє, глянь на мене, Моя долоня перетворилася на кулак… — Вибачте, а можна мені іншого проктолога?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.