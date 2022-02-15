Смішна добірка жартів про чоловіків та жінок: веселі анекдоти від А до Я

Чоловік сидить у барі, трохи випиває, і раптом заходить у бар черниця. Вона підходить до нього і каже:

- Боже мій, як Вам не соромно, як Вам не соромно, займатися всім ось цим розпустою?

- Секундочку, сестро, я ніякою розпустою не займаюся. Я просто випив собі трохи, кілька грамів горілки.

- Фу, жах, як це можна пити. Це ж така гидота, вона цькує Вам життя, вона псує Вам все на світі.

- Секундочку, сестро, Ви ось так починаєте різко відгукуватися про горілку, а Ви самі пили коли-небудь?

– Навіть не хочу пробувати! Це гидота, це отрута, це отрута.

- Але все-таки, Ви куштували, пили коли-небудь?

- І не хочу, не пробувала!

- А Ви спробуйте, перш ніж говорити, що це гидота, що це отрута.

- Ну як я можу випити, я ж монашка.

- Ну, давайте я Вам у чашку наллю, щоб ніхто не помітив.

- Ну не знаю, ну візьміть філіжанку, з неї спробую випити.

Чоловік іде до бармена і просить у нього порожню чашечку. Бармен дає чашечку і запитує:

- Що, сестра Ганна прийшла?