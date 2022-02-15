Смішна добірка жартів про чоловіків та жінок: веселі анекдоти від А до Я
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір. "Телеграф" пропонує вам добірку смішних жартів від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
- Гюльчатай, відкрий личко!
— Ну, відкрила, що далі?
- Ооххх! Ти ж! Як тобі паранджа йде!
— Дівчино, дівчино, а ось учора була вечірка, ви ж були на ній?
- Так!
— А це ви танцювали на столі в одній білизні, так?
— Та це ви рано пішли! …
- Галю, ну навіщо ти постійно питаєш коли я на тобі одружуся, га?
- Розумієш, Васю, мені просто приємно бачити страх у твоїх очах. То коли?
Чоловік сидить у барі, трохи випиває, і раптом заходить у бар черниця. Вона підходить до нього і каже:
- Боже мій, як Вам не соромно, як Вам не соромно, займатися всім ось цим розпустою?
- Секундочку, сестро, я ніякою розпустою не займаюся. Я просто випив собі трохи, кілька грамів горілки.
- Фу, жах, як це можна пити. Це ж така гидота, вона цькує Вам життя, вона псує Вам все на світі.
- Секундочку, сестро, Ви ось так починаєте різко відгукуватися про горілку, а Ви самі пили коли-небудь?
– Навіть не хочу пробувати! Це гидота, це отрута, це отрута.
- Але все-таки, Ви куштували, пили коли-небудь?
- І не хочу, не пробувала!
- А Ви спробуйте, перш ніж говорити, що це гидота, що це отрута.
- Ну як я можу випити, я ж монашка.
- Ну, давайте я Вам у чашку наллю, щоб ніхто не помітив.
- Ну не знаю, ну візьміть філіжанку, з неї спробую випити.
Чоловік іде до бармена і просить у нього порожню чашечку. Бармен дає чашечку і запитує:
- Що, сестра Ганна прийшла?
Жанна та Аркадій протягом 8-ти років жили довго та щасливо, а потім таки зустрілися.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.