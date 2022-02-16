Торт за ніч у холодильнику може зжертися: добірка позитивних ранкових жартів

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами.

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

Для надання гостроти стосункам моя дівчина вирішила нагодувати мене устрицями. Я навіть не припускав, що колись для підтвердження репутації героя-коханця мені доведеться соплі жувати.

Щоб дізнатися, чи добре людина заробляє, треба запитувати не де вона працює, а де вона відпочиває.

У мене для Вас добрі новини! 29,30,31 лютого не працюємо!

Схоже, життя на Землі продовжується виключно на користь фармацевтичних компаній.

- Я так радий за вас! В наш час так складно знайти другу половинку — а ви такі щасливі, навіть одягнені однаково! - Молодий чоловіче, у трубочку дихніть!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.