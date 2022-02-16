Торт за ніч у холодильнику може зжертися: добірка позитивних ранкових жартів
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
Для надання гостроти стосункам моя дівчина вирішила нагодувати мене устрицями. Я навіть не припускав, що колись для підтвердження репутації героя-коханця мені доведеться соплі жувати.
Щоб дізнатися, чи добре людина заробляє, треба запитувати не де вона працює, а де вона відпочиває.
У мене для Вас добрі новини!
29,30,31 лютого не працюємо!
Схоже, життя на Землі продовжується виключно на користь фармацевтичних компаній.
- Я так радий за вас! В наш час так складно знайти другу половинку — а ви такі щасливі, навіть одягнені однаково!
- Молодий чоловіче, у трубочку дихніть!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.