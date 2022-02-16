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Кожній людині потрібно іноді напиватися, щоб очі від комп’ютера відпочивали: кумедні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кожній людині потрібно іноді напиватися, щоб очі від комп’ютера відпочивали: кумедні анекдоти на вечір

Нові анекдоти для гарного настрою цього вечора.

Щоб ви не сумували цього холодного вечора, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

— Завжди мріяв про таку роботу, щоб улітку працювати у північній півкулі, а взимку — у південній.

- Ну, вибач, професії "перегонщик диких качок" ще не винайшли.

Коли повністю і беззастережно довіряєш людині, то отримуєш на все життя одне з двох: або друга, або урок.

Вже третій рік ходжу до психолога, результати приголомшливі, він купив квартиру і облетів півсвіту.

— Знову ти пристаєш до мене з брудними намірами?

- Ні, я їх помив...

- Тут бабу хлопець покинув! У когось є цитати Коельо, терміново!!

— Іноді Бог забирає з твого життя срібло, щоб подарувати золото.

- Все, їй краще.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стюардес, вам сюди.

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