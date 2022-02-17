Чи розуміють близнюки, що один із них незапланований? Ранкові анекдоти для гарного настрою
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Розважтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!
— Знаєш, як називаюсь дзвони наркобаронів?
- Кока-коли?
- Кока-коли
Сільська дискотека — це коли шанси завагітніти та померти приблизно рівні.
- Ти де був?
— Із собакою гуляв.
— У нас немає собаки.
— А ми з нею познайомилися на вулиці.
- Я хочу стати мільярдером, як мій дядько.
- що, твій дядько мільярдер?!
- Ні, але він теж хоче стати мільярдером.
— Чому 90% аварій скоюються п’яними водіями?
— Тому що у такому стані вони садять за кермо своїх дружин.
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