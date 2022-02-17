Чи розуміють близнюки, що один із них незапланований? Ранкові анекдоти для гарного настрою

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами.

Розважтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

— Знаєш, як називаюсь дзвони наркобаронів? - Кока-коли? - Кока-коли

Сільська дискотека — це коли шанси завагітніти та померти приблизно рівні.

- Ти де був? — Із собакою гуляв. — У нас немає собаки. — А ми з нею познайомилися на вулиці.

- Я хочу стати мільярдером, як мій дядько. - що, твій дядько мільярдер?! - Ні, але він теж хоче стати мільярдером.

— Чому 90% аварій скоюються п’яними водіями? — Тому що у такому стані вони садять за кермо своїх дружин.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.