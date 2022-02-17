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Чи розуміють близнюки, що один із них незапланований? Ранкові анекдоти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чи розуміють близнюки, що один із них незапланований? Ранкові анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 17 лютого 2022, 07:36

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами.

Розважтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

— Знаєш, як називаюсь дзвони наркобаронів?

- Кока-коли?

- Кока-коли

Сільська дискотека — це коли шанси завагітніти та померти приблизно рівні.

- Ти де був?

— Із собакою гуляв.

— У нас немає собаки.

— А ми з нею познайомилися на вулиці.

- Я хочу стати мільярдером, як мій дядько.

- що, твій дядько мільярдер?!

- Ні, але він теж хоче стати мільярдером.

— Чому 90% аварій скоюються п’яними водіями?

— Тому що у такому стані вони садять за кермо своїх дружин.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.

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