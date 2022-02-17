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Людей, котрі ніколи не сміються, не можна сприймати всерйоз: позитивна добірка анекдотів на вечір

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Людей, котрі ніколи не сміються, не можна сприймати всерйоз: позитивна добірка анекдотів на вечір

Свіжа вечірня порція найсмішніших жартів.

Проведіть вечір весело та з гарним настроєм. "Телеграф" зібрав для вас смішні анекдоти та жарти.

— Добрий день, куме, що п’єте?

— Українське мохіто.

— Ром та м’ята?

— Та ні, горілка та петрушка.

Амбіції – це коли, йдеш на іспит і думаєш, що знаєш на двійку, а коли ставлять четвірку, дивуєшся – чому не п'ятірка.

— Як вам вдалось прожити 50 років з чоловіком у повній гармонії без жодної сварки?

— Дуже просто. Коли ми одружились, мій чоловік посадив мене в карету і повіз на своє ранчо.

Поки ми їхали, один з коней спіткнувся і він спокійно сказав: "Раз".

Через 15 хвилин цей кінь спіткнувся ще раз і він сказав: "Два".

І вже коли ми під’їжджали до його ранчо цей же ж кінь спіткнувся втретє.

Він сказав: "Три" i пристрелив тварину. Я, звичайно, почала кричати, наробила галасу, почала жаліти бідного коника.

— І що?

— І він сказав: "Раз".

- Це ваш перший ПЛР-тест?

-Так, а як ви здогадалися?

- Інтуіція.

- Я можу вдягатися?

- Так, звісно.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

Теги:
#Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти