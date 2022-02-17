Людей, котрі ніколи не сміються, не можна сприймати всерйоз: позитивна добірка анекдотів на вечір

— Як вам вдалось прожити 50 років з чоловіком у повній гармонії без жодної сварки?

— Дуже просто. Коли ми одружились, мій чоловік посадив мене в карету і повіз на своє ранчо.

Поки ми їхали, один з коней спіткнувся і він спокійно сказав: "Раз".

Через 15 хвилин цей кінь спіткнувся ще раз і він сказав: "Два".

І вже коли ми під’їжджали до його ранчо цей же ж кінь спіткнувся втретє.

Він сказав: "Три" i пристрелив тварину. Я, звичайно, почала кричати, наробила галасу, почала жаліти бідного коника.

— І що?

— І він сказав: "Раз".