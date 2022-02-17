Людей, котрі ніколи не сміються, не можна сприймати всерйоз: позитивна добірка анекдотів на вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 141
Проведіть вечір весело та з гарним настроєм. "Телеграф" зібрав для вас смішні анекдоти та жарти.
— Добрий день, куме, що п’єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м’ята?
— Та ні, горілка та петрушка.
Амбіції – це коли, йдеш на іспит і думаєш, що знаєш на двійку, а коли ставлять четвірку, дивуєшся – чому не п'ятірка.
— Як вам вдалось прожити 50 років з чоловіком у повній гармонії без жодної сварки?
— Дуже просто. Коли ми одружились, мій чоловік посадив мене в карету і повіз на своє ранчо.
Поки ми їхали, один з коней спіткнувся і він спокійно сказав: "Раз".
Через 15 хвилин цей кінь спіткнувся ще раз і він сказав: "Два".
І вже коли ми під’їжджали до його ранчо цей же ж кінь спіткнувся втретє.
Він сказав: "Три" i пристрелив тварину. Я, звичайно, почала кричати, наробила галасу, почала жаліти бідного коника.
— І що?
— І він сказав: "Раз".
- Це ваш перший ПЛР-тест?
-Так, а як ви здогадалися?
- Інтуіція.
- Я можу вдягатися?
- Так, звісно.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.