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Ніколи не смій звинувачувати себе в тому, в чому можна звинуватити когось ще: анекдоти для гарного настрою

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Ніколи не смій звинувачувати себе в тому, в чому можна звинуватити когось ще: анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 18 лютого 2022, 07:21

Свіжа ранкова порція найсмішніших жартів.

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

- Олю, ти англійську знаєш?

– Знаю.

- Що таке welcome?

- Килимок біля дверей.

Перша пара.

– Кого немає?

– Всі є.

– Усі? А, ну так, ви ж перший курс, наївні ще…

– Номер, який Ви надали, не відповідає …

– Що, зовсім?

– Ні, перші дві цифри відповіли, а решта мовчать!

– Я забула вдома праску вимкнути!

– І, що, у тебе тепер все згорить?

– Ні, курва, все погладиться!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.

Теги:
#Гумор #Анекдот #Смішні анекдоти