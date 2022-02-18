Ніколи не смій звинувачувати себе в тому, в чому можна звинуватити когось ще: анекдоти для гарного настрою

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

- Олю, ти англійську знаєш? – Знаю. - Що таке welcome? - Килимок біля дверей.

Перша пара. – Кого немає? – Всі є. – Усі? А, ну так, ви ж перший курс, наївні ще…

– Номер, який Ви надали, не відповідає … – Що, зовсім? – Ні, перші дві цифри відповіли, а решта мовчать!

– Я забула вдома праску вимкнути! – І, що, у тебе тепер все згорить? – Ні, курва, все погладиться!

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