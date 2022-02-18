Ніколи не смій звинувачувати себе в тому, в чому можна звинуватити когось ще: анекдоти для гарного настрою
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Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
- Олю, ти англійську знаєш?
– Знаю.
- Що таке welcome?
- Килимок біля дверей.
Перша пара.
– Кого немає?
– Всі є.
– Усі? А, ну так, ви ж перший курс, наївні ще…
– Номер, який Ви надали, не відповідає …
– Що, зовсім?
– Ні, перші дві цифри відповіли, а решта мовчать!
– Я забула вдома праску вимкнути!
– І, що, у тебе тепер все згорить?
– Ні, курва, все погладиться!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.