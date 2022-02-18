З морепродуктів я можу дозволити собі... сіль: кумедні жарти і анекдоти
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Закінчіть день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які, ви будете сміятися до сліз.
А може, ялинка сама піде?
— Що було раніше: яйце чи курка?
- Раніше було краще.
Бабуся раділа, побачивши на телеекрані чітку, злагоджену роботу прибиральниці і полотера, але онук роз’яснив, що це всього лише керлінг.
Жінки, як Чебурашка — теплі, м’які, люблять вухами і все життя живуть з якимось крокодилом!
Якщо людина не бере кредити під нинішні відсотки, значить здобуту нею освіту можна вважати якісною.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.