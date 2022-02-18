З морепродуктів я можу дозволити собі... сіль: кумедні жарти і анекдоти

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивом із нашими анекдотами.

Закінчіть день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які, ви будете сміятися до сліз.

А може, ялинка сама піде?

— Що було раніше: яйце чи курка? - Раніше було краще.

Бабуся раділа, побачивши на телеекрані чітку, злагоджену роботу прибиральниці і полотера, але онук роз’яснив, що це всього лише керлінг.

Жінки, як Чебурашка — теплі, м’які, люблять вухами і все життя живуть з якимось крокодилом!

Якщо людина не бере кредити під нинішні відсотки, значить здобуту нею освіту можна вважати якісною.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.