Життя коротке, їж десерт на перше: позитивні жарти для гарного початку дня
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Відпочиньте за обідом та підніміть собі настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку в цей лютневий день.
— Поки я був у армії, моя дівчина здала на права, схудла, знайшла кльову роботу, вступила на другу вищу…
- А ти?
— А я навчився ліжко гарно заправляти.
Директора однієї компанії запитали:
— Ви звільняєте цінних співробітників, хто ж лишається у вас працювати?
- Безцінні співробітники!
Коли вона фарбує нігті різними кольорами – це гра з відтінками, це цікаво та красиво. А коли я ходжу в різних шкарпетках – я дебіл тупий.
- Тату, можна тебе на пару слів?
- Тільки коротко і швидко!
- Три тисячі…
Юність – це дуже короткий шлях з-під маминого тапка під каблук дружини.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочку, вам сюди.