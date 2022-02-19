Життя коротке, їж десерт на перше: позитивні жарти для гарного початку дня

Смішні жарти, які змусять вас сміятися до сліз.

Відпочиньте за обідом та підніміть собі настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку в цей лютневий день.

— Поки я був у армії, моя дівчина здала на права, схудла, знайшла кльову роботу, вступила на другу вищу… - А ти? — А я навчився ліжко гарно заправляти.

Директора однієї компанії запитали: — Ви звільняєте цінних співробітників, хто ж лишається у вас працювати? - Безцінні співробітники!

Коли вона фарбує нігті різними кольорами – це гра з відтінками, це цікаво та красиво. А коли я ходжу в різних шкарпетках – я дебіл тупий.

- Тату, можна тебе на пару слів? - Тільки коротко і швидко! - Три тисячі…

Юність – це дуже короткий шлях з-під маминого тапка під каблук дружини.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочку, вам сюди.