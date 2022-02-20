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Хто спить до обіду, для тих ранок завжди — добрий: найкращі жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хто спить до обіду, для тих ранок завжди — добрий: найкращі жарти

Ця порція веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Будьте весь день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.

Комп’ютер має дві основні причини глюків і збоїв:

- його давно не чистили.

- його нещодавно почистили…

— Чому в тебе дружина так погано водить машину?

— Тому що до мітли звикла!

Купила собі шалено дорогі туфлі. Вони навіть тиснуть приємно.

Довго тинявся принц на білому коні в пошуках своєї принцеси. Довго чекала принцеса принца на білому коні. І ось нарешті вони зустрілися. І всі були щасливі. Особливо кінь.

— Він сказав: якщо дізнається, що я ще раз його зрадила, — одразу застрелиться. З того часу я йому більше нічого не говорю і вже 7 разів врятувала його від смерті.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти