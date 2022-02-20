Хто спить до обіду, для тих ранок завжди — добрий: найкращі жарти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 365
Будьте весь день на позитивній ноті! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів і жартів, прочитавши які ви будете сміятися до сліз.
Комп’ютер має дві основні причини глюків і збоїв:
- його давно не чистили.
- його нещодавно почистили…
— Чому в тебе дружина так погано водить машину?
— Тому що до мітли звикла!
Купила собі шалено дорогі туфлі. Вони навіть тиснуть приємно.
Довго тинявся принц на білому коні в пошуках своєї принцеси. Довго чекала принцеса принца на білому коні. І ось нарешті вони зустрілися. І всі були щасливі. Особливо кінь.
— Він сказав: якщо дізнається, що я ще раз його зрадила, — одразу застрелиться. З того часу я йому більше нічого не говорю і вже 7 разів врятувала його від смерті.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.