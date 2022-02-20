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Хороші чоловіки не роблять зауважень дружині, яка не так забиває цвях: веселі анекдоти від А до Я

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хороші чоловіки не роблять зауважень дружині, яка не так забиває цвях: веселі анекдоти від А до Я

Смішні жарти на вечір, які змусять вас сміятися до сліз

Веселі анекдоти лютневого вечора. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із новими жартами, які змусять сміятися до сліз. Анекдоти від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.

- Натахо, ти що, билася зі своїм чоловіком?

- Ну так. Дала йому як слід.

- Я не розумію, як ти можеш битися, якщо носиш окуляри?

- А я так уважно спочатку дивлюся, а потім знімаю окуляри і х*рачу по пам’яті.

- Сарочка, що це Ви така сумна?

- Ой, Фімо, що може бути гірше за розбите серце?

- Ну, що може бути... Я таки думаю, що склеєні ласти.

- Мужики, сьогодні був у магазині, бачив ідеальну подружню пару. Так! Дружина так, знаєш, ніжно тримає пляшечку горілки та звертається до свого чоловіка. Каже: "А давай дві візьмемо?"

В однієї сімейної пари народилася дитина, яка до п’яти років не говорила жодного слова. Куди вони його тільки не водили... І ось одного разу вони повели його до ворожки. Та подивилася на нього, щось там розкинула на картах, і каже:

- Ваш син говоритиме, але перші троє людей, яких він назве, вони помруть.

І ось через деякий час від слів хлопчика померла спочатку бабуся, потім дідусь. Якось дружина пішла в магазин, а чоловік залишився з дитиною. І тут дитина каже: "Тато".

Тато засмутився, ліг на диван, склав руки. Тут дружина повертається і каже: "Чуєш ти, що розлігся? Пішли на похорон, наш сусід помер".

Відчиняються двері, молодий хлопець каже:

- Я вибачаю, у вас іконки є?

- Що? Немає у нас жодних іконок.

- Вибачте, а свічки є?

- Та немає у нас свічок!

- Вибачте, заради бога. Скажіть, а лампадки?

- Ви що, юначе! Це прокуратор, у нас немає нічого святого!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти