Хороші чоловіки не роблять зауважень дружині, яка не так забиває цвях: веселі анекдоти від А до Я
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Веселі анекдоти лютневого вечора. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із новими жартами, які змусять сміятися до сліз. Анекдоти від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
- Натахо, ти що, билася зі своїм чоловіком?
- Ну так. Дала йому як слід.
- Я не розумію, як ти можеш битися, якщо носиш окуляри?
- А я так уважно спочатку дивлюся, а потім знімаю окуляри і х*рачу по пам’яті.
- Сарочка, що це Ви така сумна?
- Ой, Фімо, що може бути гірше за розбите серце?
- Ну, що може бути... Я таки думаю, що склеєні ласти.
- Мужики, сьогодні був у магазині, бачив ідеальну подружню пару. Так! Дружина так, знаєш, ніжно тримає пляшечку горілки та звертається до свого чоловіка. Каже: "А давай дві візьмемо?"
В однієї сімейної пари народилася дитина, яка до п’яти років не говорила жодного слова. Куди вони його тільки не водили... І ось одного разу вони повели його до ворожки. Та подивилася на нього, щось там розкинула на картах, і каже:
- Ваш син говоритиме, але перші троє людей, яких він назве, вони помруть.
І ось через деякий час від слів хлопчика померла спочатку бабуся, потім дідусь. Якось дружина пішла в магазин, а чоловік залишився з дитиною. І тут дитина каже: "Тато".
Тато засмутився, ліг на диван, склав руки. Тут дружина повертається і каже: "Чуєш ти, що розлігся? Пішли на похорон, наш сусід помер".
Відчиняються двері, молодий хлопець каже:
- Я вибачаю, у вас іконки є?
- Що? Немає у нас жодних іконок.
- Вибачте, а свічки є?
- Та немає у нас свічок!
- Вибачте, заради бога. Скажіть, а лампадки?
- Ви що, юначе! Це прокуратор, у нас немає нічого святого!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.