Хороші чоловіки не роблять зауважень дружині, яка не так забиває цвях: веселі анекдоти від А до Я

В однієї сімейної пари народилася дитина, яка до п’яти років не говорила жодного слова. Куди вони його тільки не водили... І ось одного разу вони повели його до ворожки. Та подивилася на нього, щось там розкинула на картах, і каже:

- Ваш син говоритиме, але перші троє людей, яких він назве, вони помруть.

І ось через деякий час від слів хлопчика померла спочатку бабуся, потім дідусь. Якось дружина пішла в магазин, а чоловік залишився з дитиною. І тут дитина каже: "Тато".

Тато засмутився, ліг на диван, склав руки. Тут дружина повертається і каже: "Чуєш ти, що розлігся? Пішли на похорон, наш сусід помер".