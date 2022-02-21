Люди мають дві проблеми: допрацювати до п’ятниці і не померти до понеділка: свіжі жарти
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Щоб ви не сумували цього лютневого понеділка, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.
Дружина каже чоловікові:
- Як ти думаєш, любий, хто більше задоволений життям — чоловік із мільйоном доларів чи чоловік, у якого шестеро дітей?
- Чоловік с дітьми.
- Чому?
- Чоловік, який має мільйон доларів, хоче ще більше…
Ранок понеділка виявиться набагато веселішим, якщо кружечку бадьорої кави запити склянкою зміцнюючого імунітет коньяку.
У казковому відділі кадрів:
- Цей халтурник Змій Горинич вимагає, щоби йому платили три ставки.
- Гоніть його в три шиї!
Раніше я боявся темряви. Але вчора прийшли квитанції ЖКГ. Тепер я боюся світла, тепла та води. І ще трохи сміття.
А ви ніколи не замислювалися над тим, що Чебурашка познайомився з Геною, прочитавши на паркані оголошення — "Самотній крокодил шукає друзів". Але при цьому в останній серії мультфільму Гена вчив Чебурашку читати…
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