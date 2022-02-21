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Люди мають дві проблеми: допрацювати до п’ятниці і не померти до понеділка: свіжі жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Люди мають дві проблеми: допрацювати до п’ятниці і не померти до понеділка: свіжі жарти

Ця добірка веселих жартів підніме вам настрій цілий день

Щоб ви не сумували цього лютневого понеділка, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.

Дружина каже чоловікові:

- Як ти думаєш, любий, хто більше задоволений життям — чоловік із мільйоном доларів чи чоловік, у якого шестеро дітей?

- Чоловік с дітьми.

- Чому?

- Чоловік, який має мільйон доларів, хоче ще більше…

Ранок понеділка виявиться набагато веселішим, якщо кружечку бадьорої кави запити склянкою зміцнюючого імунітет коньяку.

У казковому відділі кадрів:

- Цей халтурник Змій Горинич вимагає, щоби йому платили три ставки.

- Гоніть його в три шиї!

Раніше я боявся темряви. Але вчора прийшли квитанції ЖКГ. Тепер я боюся світла, тепла та води. І ще трохи сміття.

А ви ніколи не замислювалися над тим, що Чебурашка познайомився з Геною, прочитавши на паркані оголошення — "Самотній крокодил шукає друзів". Але при цьому в останній серії мультфільму Гена вчив Чебурашку читати…

Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти