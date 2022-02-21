Картаві ченці щодня ходять у хлам: ці анекдоти піднімуть настрій на цілий день

- Так, Сидоров. Поясни педраді, чому ти вкрав скелет з кабінету біології та кинув його в каструлю у їдальні?

- Я хотів, щоб суп наваристим був!

- Суп-то смачний вийшов, я не заперечую, але ж у нас кухарі тепер сиві!