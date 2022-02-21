Картаві ченці щодня ходять у хлам: ці анекдоти піднімуть настрій на цілий день
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
Режисер фільму жахів, безперечно, був генієм. Вже за п’ять хвилин перегляду в залі не було чим дихати.
- Так, Сидоров. Поясни педраді, чому ти вкрав скелет з кабінету біології та кинув його в каструлю у їдальні?
- Я хотів, щоб суп наваристим був!
- Суп-то смачний вийшов, я не заперечую, але ж у нас кухарі тепер сиві!
Чоловік із дружиною лежать у ліжку. Дзвінок у двері. Обидва сховалися до шафи.
- Лікарю, від чого помер ваш пацієнт?
- Від старості.
- Але ж він потрапив під камаз...
- Був би молодший — встиг би відбігти.
Два алкаші у магазині:
- Що брати?
- Давай, три горілки та горішків.
- А горішки навіщо?
- "Білочка" прийде, чим годувати будемо?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про братів наших менших.