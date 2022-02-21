Поліетилен з пухирцями: скажи депресії "чпок!": веселі анекдоти від А до Я
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 60
Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір. "Телеграф" пропонує вам добірку смішних жартів від акторів Валерія Астахова та Володимира Ямненка.
- Ну, і як працює цей талісман із притягання грошей, який ти купила у ворожки?
- Тю! Напряму!
- Да ти що?
- Так! Я його повісила на лобове скло своєї машини і буквально наступного дня в мене врізалася інкасаторська машина.
Ну от не треба мені говорити: "Не кури, не кури! Подумай про майбутнє!"... Та я, коли думаю про майбутнє, не тільки ще більше курити хочу, а навіть ще й прибухнути! Ось!
- Алло, здрастуйте, це поліція?
- Поліція.
- Слухайте, скажіть мені, будь ласка. Мені вже хвилюватись чи не варто?
- За що?
- Розумієте, Хелловін вже давно закінчився, а мій сусід все ще висить на дереві.
- Сусіде, проходь. Що будеш – чай чи каву?
- А що-небудь міцніше є?
- Звичайно є! Ось, горіхи.
Київ. Байкове кладовище. Ховають відомого лікаря, доктора Зібермана. Величезна черга, всі стоять, прощаються.
Тут під’їжджає Кац, без черги ломиться, підбігає до труни. Всі йому кажуть: "Гей, Кац, зачекайте, станьте в чергу!"
Він каже: "Тихо! Я тільки спитати!"
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про наречених.