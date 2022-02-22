Чим далі від понеділка, тим добріший ранок: нові веселі жарти
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Веселі анекдоти зимового ранку. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.
— Ти ночами висипаєшся?
— А куди я маю висипатися?
М’язова пам’ять — це коли сторінка ще не завантажилася, а ти вже поставив мишку на те місце, куди треба клацнути.
Олексій не міг забути свого першого поцілунку, бо від труби його віддирали 4 години.
Невірна дружина 2 години переконувала чоловіка, що під ліжком завівся бабайка.
Як добре було раніше — береш газетку і йдеш у туалет. А зараз прямо як в експедицію туди збираєшся: ноутбук, iPad, два мобільники.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про армійські будні.