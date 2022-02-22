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Чим далі від понеділка, тим добріший ранок: нові веселі жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим далі від понеділка, тим добріший ранок: нові веселі жарти

Свіжі анекдоти, які зарядять позитивом із самого ранку

Веселі анекдоти зимового ранку. Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій із нашими новими жартами, які змусять сміятися до сліз.

— Ти ночами висипаєшся?

— А куди я маю висипатися?

М’язова пам’ять — це коли сторінка ще не завантажилася, а ти вже поставив мишку на те місце, куди треба клацнути.

Олексій не міг забути свого першого поцілунку, бо від труби його віддирали 4 години.

Невірна дружина 2 години переконувала чоловіка, що під ліжком завівся бабайка.

Як добре було раніше — береш газетку і йдеш у туалет. А зараз прямо як в експедицію туди збираєшся: ноутбук, iPad, два мобільники.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про армійські будні.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти