Мазохіста Андрія вкусив комар — дрібниця, а приємно: гуморні анекдоти на вечір
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Сідайте, щоб не впасти від сміху, і читайте веселі жарти. А "Телеграф" вже підготував для вас нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
Як одна біда йде, то й другу за собою веде. Після вибуху на цементному заводі пройшов дощ і життя на підприємстві остаточно завмерло…
Як довели вчені Гарвардського університету, миші розмножуються набагато швидше, якщо їм не заважають вчені Гарвардського університету.
МОЗ попереджає: алкоголь – причина всіх захоплюючих пригод!
На посаду міністра фінансів потрібна людина, у якої постійно свербить ліва долонька.
З першою дитиною батьки кип’ятять усе. З другою — просто обполіскують водою. Якщо у третьої дитини собака відібрала соску, то це вже проблема дитини, як відібрати її назад.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про дієти.