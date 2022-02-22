Мазохіста Андрія вкусив комар — дрібниця, а приємно: гуморні анекдоти на вечір

Смішні жарти, які змусять вас сміятися до сліз

Сідайте, щоб не впасти від сміху, і читайте веселі жарти. А "Телеграф" вже підготував для вас нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

Як одна біда йде, то й другу за собою веде. Після вибуху на цементному заводі пройшов дощ і життя на підприємстві остаточно завмерло…

Як довели вчені Гарвардського університету, миші розмножуються набагато швидше, якщо їм не заважають вчені Гарвардського університету.

МОЗ попереджає: алкоголь – причина всіх захоплюючих пригод!

На посаду міністра фінансів потрібна людина, у якої постійно свербить ліва долонька.

З першою дитиною батьки кип’ятять усе. З другою — просто обполіскують водою. Якщо у третьої дитини собака відібрала соску, то це вже проблема дитини, як відібрати її назад.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про дієти.