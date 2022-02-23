Будь-яка фраза дерматолога закінчується словами "Чеши звідси": свіжі жарти
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"Телеграф" бажає своїм читачам лише чудового настрою, який триматиме в тонусі цілий тиждень! Анекдоти, які не залишать місця смутку у цей день.
Не розумію, коли у фільмах жахів людина одна у квартирі й запитує: "Тут хтось є?"
Начебто вбивця їй відповість: "Так, я тут на кухні, одну секунду, печеня скоро буде готова"...
Безпечного сексу немає за визначенням. Навіть гумова жінка може луснути в невідповідний момент і залишити тебе заїкою на все життя.
Вирішила порадувати чоловіка святковою вечерею, дістала курку... Довго на неї дивилася... Вирішила порадувати сексом.
Школярка, яка зробила татуювання без дозволу, отримала вдома ременем трохи нижче метелика.
— Та я ж люблю тебе, дурепа! — кричав він у сльозах, стоячи посеред кухні. Картопля на крик та сльози не реагувала і продовжувала пригоряти.
Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то безсмертні анекдоти про Вовчика обов’язково подарують вам гарний настрій.