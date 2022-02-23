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Днями було відкрито пам’ятник вандалам. Вандали в розгубленості: найкращі жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Днями було відкрито пам’ятник вандалам. Вандали в розгубленості: найкращі жарти

Свіжа вечірня добірка найсмішніших анекдотів

Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку цього лютневого вечора!

Карлсон уже дві години літав по кімнаті і кричав:

- Малий, відведи звідси негайно собаку або відчини вікно!

- Ні, Карлсоне, політай ще, дуже спекотно сьогодні.

Цікаве спостереження: 90% лінивих чоловіків вважають, що їм підходить борода.

- Добра половина країни живе погано.

- А зла?

- Зла половина країни живе набагато краще.

- Чому?

- У неї добра більше.

- А в мене кошеня все їсть, як скажу: "Жри, а то Шарику віддам"!

- Жадібний?

- Ні, за себе боїться!

У нас у під’їзді між кожними поверхами встановили пісуари, і це чудово! Щоправда, деякі дебіли кидають у них сміття…

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стюардес обов’язково подарують вам гарний настрій!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти