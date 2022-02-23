Днями було відкрито пам’ятник вандалам. Вандали в розгубленості: найкращі жарти
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Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку цього лютневого вечора!
Карлсон уже дві години літав по кімнаті і кричав:
- Малий, відведи звідси негайно собаку або відчини вікно!
- Ні, Карлсоне, політай ще, дуже спекотно сьогодні.
Цікаве спостереження: 90% лінивих чоловіків вважають, що їм підходить борода.
- Добра половина країни живе погано.
- А зла?
- Зла половина країни живе набагато краще.
- Чому?
- У неї добра більше.
- А в мене кошеня все їсть, як скажу: "Жри, а то Шарику віддам"!
- Жадібний?
- Ні, за себе боїться!
У нас у під’їзді між кожними поверхами встановили пісуари, і це чудово! Щоправда, деякі дебіли кидають у них сміття…
Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стюардес обов’язково подарують вам гарний настрій!