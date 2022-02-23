Днями було відкрито пам’ятник вандалам. Вандали в розгубленості: найкращі жарти

Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку цього лютневого вечора!

Карлсон уже дві години літав по кімнаті і кричав: - Малий, відведи звідси негайно собаку або відчини вікно! - Ні, Карлсоне, політай ще, дуже спекотно сьогодні.

Цікаве спостереження: 90% лінивих чоловіків вважають, що їм підходить борода.

- Добра половина країни живе погано. - А зла? - Зла половина країни живе набагато краще. - Чому? - У неї добра більше.

- А в мене кошеня все їсть, як скажу: "Жри, а то Шарику віддам"! - Жадібний? - Ні, за себе боїться!

У нас у під’їзді між кожними поверхами встановили пісуари, і це чудово! Щоправда, деякі дебіли кидають у них сміття…

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про стюардес обов’язково подарують вам гарний настрій!